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В ГД рассматривают идею запретить свободную продажу в России антидроновых ружей и установок

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В Государственной думе рассматривают возможность запретить свободную продажу антидроновых ружей. Тех, кто их уже приобрёл, могут обязать сдать покупку в МВД. Соответствующие инициативы разрабатываются в качестве поправок в законопроект о беспилотниках.
В ГД рассматривают идею запретить свободную продажу в России антидроновых ружей и установок
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

Формально антидроновые ружья не запрещены — в законе «Об оружии» о них упоминания нет. Приобрести их можно без особого труда на электронных площадках.

Однако эксперты видят в этом прямую угрозу — причём не только вражеским беспилотникам, но и своим, принадлежащим, например, МВД, поисково-спасательным службам или гражданским лицам.

Кроме того, БПЛА, падая, может повредить чьё-либо имущество. Если же он несёт боеприпасы, как те дроны, которые атаковали Москву в конце мая, из-за падения груз может сдетонировать.

Так, депутат Анатолий Выборный подтвердил, что бесконтрольная продажа специальных систем, к которым относятся антидроновые ружья, создаёт риски, недопустимые в условиях, когда страна проводит специальную военную операцию.

Ранее первый замглавы российского Минпромторга Василий Осьмаков сообщал, что в России планируют ввести запрет до конца текущего года на покупку иностранных беспилотных летательных аппаратов в рамках госзаказа.

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