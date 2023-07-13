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Диетолог Круглова: пожилым людям и аллергикам следует с осторожностью употреблять халву

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Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, что халва — это полезный по составу, но при этом высококалорийный десерт, которым не стоит увлекаться.
Диетолог Круглова: пожилым людям и аллергикам следует с осторожностью употреблять халву
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Халва может быть изготовлена из семян подсолнечника или кунжута, из арахиса, миндаля и других видов орехов. Но самый полезный вид лакомства тот, в состав которого входят семена льна, сообщила диетолог в интервью Радио Sputnik.

Продукт полезен по составу, в нём есть белки, не только простые, но и сложные углеводы, витамины групп В и Е, минералы — магний, калий, железо, цинк.

Круглова напомнила, что в день лучше съедать не более 20—30 г халвы во избежание риска набора веса. С особенной осторожностью стоит употреблять халву людям в пожилом возрасте и аллергикам, заключила врач.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что после укуса пчелы следует удалить жало и приложить к пострадавшему месту холод.

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