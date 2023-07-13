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В Госдуме предложили бороться с пропагандой жестокого обращения с животными

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой привлекать к ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными.
В Госдуме предложили бороться с пропагандой жестокого обращения с животными
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

«Сейчас активно расплодились сообщества, которые открыто призывают к убийству животных — и бездомных, и домашних; делятся рецептами приготовления отравы для этих животных, а значит, пропагандируют их массовое убийство», — уточнил депутат.

Парламентарий подготовил проект закона об ответственности за пропаганду жестокого обращения с питомцами. Он предложил ввести штрафы от 5 тыс. до 100 тыс. рублей и арест до 15 суток.

Ранее в беседе с НСН Владимир Бурматов заявил, что эвтаназия животных не появится в федеральных законах ни в каком виде.

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