МЧС сообщило, что угроза распространения огня в свердловском селе Шайдуриха отсутствует

Угроза дальнейшего распространения огня от природных пожаров в селе Шайдуриха Свердловской области отсутствует.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На данный момент угроза распространения огня отсутствует», — цитирует начальника управления организации пожаротушения регионального ГУ МЧС Вячеслава Новикова ТАСС.

Уточняется, что для тушения пожара в готовности к взлёту находится борт Бе-200 МЧС России.

ТАСС также сообщает, что в районе села Шайдуриха продолжают действовать два природных пожара на площади 192 га, их тушением занята авиация.

По последним данным, в результате пожара сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введён режим ЧС до 21 июля.

Ранее стало известно, что спасателям удалось локализовать пожар в селе Шайдуриха на площади 4,1 тыс. кв. м.