Узнать больше

МЧС сообщило, что угроза распространения огня в свердловском селе Шайдуриха отсутствует

Короткая ссылка
Угроза дальнейшего распространения огня от природных пожаров в селе Шайдуриха Свердловской области отсутствует.
МЧС сообщило, что угроза распространения огня в свердловском селе Шайдуриха отсутствует
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На данный момент угроза распространения огня отсутствует», — цитирует начальника управления организации пожаротушения регионального ГУ МЧС Вячеслава Новикова ТАСС.

Уточняется, что для тушения пожара в готовности к взлёту находится борт Бе-200 МЧС России.

ТАСС также сообщает, что в районе села Шайдуриха продолжают действовать два природных пожара на площади 192 га, их тушением занята авиация.

По последним данным, в результате пожара сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введён режим ЧС до 21 июля.

Ранее стало известно, что спасателям удалось локализовать пожар в селе Шайдуриха на площади 4,1 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить