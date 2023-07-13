Узнать больше

Аэропорт Владивостока обслужил более 1 млн пассажиров с начала года

Короткая ссылка
Международный аэропорт Владивостока имени В.К. Арсеньева (МАВ) за первые шесть месяцев 2023 года обслужил 1,078 млн пассажиров. Это на 29% больше по сравнению с первой половиной прошлого года.
Аэропорт Владивостока обслужил более 1 млн пассажиров с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что в июне аэропорт возобновил прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург, Москву и Хабаровск.

Также начали выполняться беспосадочные рейсы из Владивостока в Сочи и Комсомольск-на-Амуре.

Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области аэропорт Победилово обслужил 191 626 пассажиров с начала 2023 года. Это почти на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить