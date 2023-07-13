Аэропорт Владивостока обслужил более 1 млн пассажиров с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что в июне аэропорт возобновил прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург, Москву и Хабаровск.
Также начали выполняться беспосадочные рейсы из Владивостока в Сочи и Комсомольск-на-Амуре.
Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области аэропорт Победилово обслужил 191 626 пассажиров с начала 2023 года. Это почти на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.