Аэропорт Владивостока обслужил более 1 млн пассажиров с начала года

Международный аэропорт Владивостока имени В.К. Арсеньева (МАВ) за первые шесть месяцев 2023 года обслужил 1,078 млн пассажиров. Это на 29% больше по сравнению с первой половиной прошлого года.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что в июне аэропорт возобновил прямые рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург, Москву и Хабаровск.

Также начали выполняться беспосадочные рейсы из Владивостока в Сочи и Комсомольск-на-Амуре.

Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области аэропорт Победилово обслужил 191 626 пассажиров с начала 2023 года. Это почти на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.