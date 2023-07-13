В II квартале 2023 года в Ульяновской области проверили здоровье свыше 244 тысяч человек
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Об этом сообщает mosaica.ru.
По словам губернатора области Алексея Русских, комплекс мероприятий направлен на раннюю диагностику заболеваний и отслеживание их развития.
«Я поручал увеличить охват жителей региона ранней диагностикой заболеваний. Призываю ульяновцев регулярно проходить диспансеризацию и беречь своё здоровье», — уточнил он.
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией за II квартал 2023 года составил 244,2 тыс. человек.
До конца года планируется провести осмотр более 430 тыс. человек.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.