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В II квартале 2023 года в Ульяновской области проверили здоровье свыше 244 тысяч человек

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Более 244 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в II квартале текущего года в Ульяновской области. До конца года планируется провести осмотр более 430 тыс. человек.
В II квартале 2023 года в Ульяновской области проверили здоровье свыше 244 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru.

По словам губернатора области Алексея Русских, комплекс мероприятий направлен на раннюю диагностику заболеваний и отслеживание их развития.

«Я поручал увеличить охват жителей региона ранней диагностикой заболеваний. Призываю ульяновцев регулярно проходить диспансеризацию и беречь своё здоровье», — уточнил он.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией за II квартал 2023 года составил 244,2 тыс. человек.

До конца года планируется провести осмотр более 430 тыс. человек.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

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