В II квартале 2023 года в Ульяновской области проверили здоровье свыше 244 тысяч человек

Более 244 тыс. человек прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в II квартале текущего года в Ульяновской области. До конца года планируется провести осмотр более 430 тыс. человек.

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