Число работников на заводах вооружений «Ростеха» в 2023 году увеличится в среднем на 10%

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что число сотрудников на заводах вооружений госкорпорации в нынешнем году увеличится в среднем на 10%.

«В 2022 году предприятия корпорации дополнительно привлекли свыше 30 тыс. сотрудников. Если говорить про кластер вооружений, то в этом году заводы прибавят в численности в среднем на 10%», — рассказал он ТАСС.

По его словам, госкорпорация активно набирает квалифицированных рабочих и инженеров, чтобы выполнить возросший гособоронзаказ. При этом предприятия уже перешли на двух- и трёхсменный режим работы.

«На многих заводах работа идёт круглосуточно, в том числе в выходные дни. Это говорит о том, что и люди, и производственные линии загружены максимально», — добавил Оздоев.

Ранее Оздоев заявил, что новейший самоходный 82-мм миномёт 2С41 «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания.