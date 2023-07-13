Число работников на заводах вооружений «Ростеха» в 2023 году увеличится в среднем на 10%
- РИА Новости
«В 2022 году предприятия корпорации дополнительно привлекли свыше 30 тыс. сотрудников. Если говорить про кластер вооружений, то в этом году заводы прибавят в численности в среднем на 10%», — рассказал он ТАСС.
По его словам, госкорпорация активно набирает квалифицированных рабочих и инженеров, чтобы выполнить возросший гособоронзаказ. При этом предприятия уже перешли на двух- и трёхсменный режим работы.
«На многих заводах работа идёт круглосуточно, в том числе в выходные дни. Это говорит о том, что и люди, и производственные линии загружены максимально», — добавил Оздоев.
Ранее Оздоев заявил, что новейший самоходный 82-мм миномёт 2С41 «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания.