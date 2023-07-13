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Число работников на заводах вооружений «Ростеха» в 2023 году увеличится в среднем на 10%

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Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что число сотрудников на заводах вооружений госкорпорации в нынешнем году увеличится в среднем на 10%.
Число работников на заводах вооружений «Ростеха» в 2023 году увеличится в среднем на 10%
  • РИА Новости

«В 2022 году предприятия корпорации дополнительно привлекли свыше 30 тыс. сотрудников. Если говорить про кластер вооружений, то в этом году заводы прибавят в численности в среднем на 10%», — рассказал он ТАСС.

По его словам, госкорпорация активно набирает квалифицированных рабочих и инженеров, чтобы выполнить возросший гособоронзаказ. При этом предприятия уже перешли на двух- и трёхсменный режим работы.

«На многих заводах работа идёт круглосуточно, в том числе в выходные дни. Это говорит о том, что и люди, и производственные линии загружены максимально», — добавил Оздоев.

Ранее Оздоев заявил, что новейший самоходный 82-мм миномёт 2С41 «Дрок» на колёсном шасси прошёл испытания.

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