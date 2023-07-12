В Удмуртии вынесли приговор мужчине за реабилитацию нацизма

Верховный суд Удмуртии вынес приговор мужчине, который публично одобрял преступления нацизма.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Суд приговорил 49-летнего мужчину к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 1 год и 2 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.

Уточняется, что мужчина отбывал наказание в колонии и в присутствии других заключённых поддерживал преступления нацизма.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на СК Москвы сообщил, что суд вынес обвинения создателю и членам экстремистского сообщества. Уточняется, что двум обвиняемым назначено наказание в виде от пяти до восьми лет колонии строгого режима, двум — условный срок.