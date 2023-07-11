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Пострадавший из-за причёски в Электростали опознал напавших на него мужчин

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Пострадавший в Электростали из-за причёски 19-летний юноша опознал по фото напавших на него мужчин.
Пострадавший из-за причёски в Электростали опознал напавших на него мужчин
  • Gettyimages.ru

Как рассказал RT молодой человек, он не знает имён мужчин, но один из них похож на мигранта. Пострадавший добавил, что сегодня написал заявление в полицию.

Юноша отметил, что ему уже лучше и он идёт на поправку. Врачи планируют операцию по пересадке кожи.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД России, второй подозреваемый в нападении на юношу в Электростали задержан.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью.

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