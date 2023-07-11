В Минздраве Новосибирской области рассказали о редком случае раннего материнства

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина назвала возраст самой молодой мамы региона за последние десять лет.

«Каждый год у нас происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Самая маленькая девочка, которая у нас родила, — ей было 11 лет. За десять лет это был один такой случай. Ребёнок был здоров», — сообщила она в беседе с kp.ru.

Также, по её словам, ежегодно в регионе становятся родителями около десяти подростков в возрасте 15—17 лет.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.