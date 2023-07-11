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Маленький ребёнок выпал из окна в Екатеринбурге, пока родители спали пьяные

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Годовалый ребёнок выпал из окна пятого этажа в Екатеринбурге, пока родители отдыхали после застолья.
Маленький ребёнок выпал из окна в Екатеринбурге, пока родители спали пьяные
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России, в момент инцидента в комнате общежития находились мужчина, его сожительница и двое детей.

«Взрослые после употребления алкоголя спали, а их младший ребёнок, предоставленный сам себе, играл на диване... При падении он получил тяжёлые травмы, в связи с чем был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Родителей мальчика привлекли к административной ответственности.

На прошлой неделе годовалый мальчик выпал из окна квартиры жилого дома на юго-западе Москвы, ребёнка госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Красноярске пятилетний ребёнок выжил, выпав из окна восьмого этажа.

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