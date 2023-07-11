Специалист в сфере ЖКХ Сорокина рассказала, как получить компенсацию за разбитый деревом балкон

Руководитель комитета по ЖКХ партии «Новые люди» Ирина Сорокина заявила, что за разбитое деревом остекление балкона можно получить компенсацию через суд.

Об этом сообщает «Российская газета».

Житель, сталкиваясь с разрушением остекления на балконе после шквалистого ветра, обращается за компенсацией и вынужден доказывать, что коммунальные службы не справились с предотвращением подобных происшествий. Руководство управляющей компании, в свою очередь, стремится доказать обратное.

Здесь, по словам Сорокиной, важным фактором является рассмотрение множества аспектов, включая скорость ветра в день, когда произошло ЧП.

«Вина за дерево, повредившее балкон во время грозы, — это вина управляющей организации. Но жителю придётся доказывать это в суде. Как и подтверждать сумму ущерба», — уточнила она.

Также специалист по ЖКХ порекомендовала жителям самим следить за состоянием деревьев у их дома, потому что у управляющих компаний чаще всего не хватает работников для осмотра территории.

Ранее, по сообщению газеты «Взгляд», депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол потребовал от властей Хакасии выплатить долги работникам скорой помощи и отметил низкий уровень исполнителей в социально-экономическом блоке правительства республики.