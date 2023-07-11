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Сомнолог Бузунов предложил смачивать постельное бельё водой для комфортного засыпания в жару

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Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов поделился советами, как засыпать в жару без кондиционера.
Сомнолог Бузунов предложил смачивать постельное бельё водой для комфортного засыпания в жару
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

По словам врача, нужно смачивать постель водой и много пить, чтобы облегчить сон во время жаркой погоды.

«Можно взять простынь, смочить её водой. Когда ткань высыхает, она охлаждается», — поделился специалист.

Он также порекомендовал не есть тяжёлую пищу на ночь.

Ранее, как сообщило «Радио 1», синоптик Михаил Леус заявил об опасности для здоровья тропических ночей.

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