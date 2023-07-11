Сомнолог Бузунов предложил смачивать постельное бельё водой для комфортного засыпания в жару
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU.
По словам врача, нужно смачивать постель водой и много пить, чтобы облегчить сон во время жаркой погоды.
«Можно взять простынь, смочить её водой. Когда ткань высыхает, она охлаждается», — поделился специалист.
Он также порекомендовал не есть тяжёлую пищу на ночь.
Ранее, как сообщило «Радио 1», синоптик Михаил Леус заявил об опасности для здоровья тропических ночей.