Невролог Акарачкова: фоновый шум автомобиля может провоцировать стресс у водителя
На состояние водителя влияют не только автомобильный шум, но и мелькание предметов и света. Шум сам по себе не опасен, но в комплексе с другими обстоятельствами может истощать стрессоустойчивость, усугубляя негативное влияние нервных перегрузок на здоровье, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.
Нервное напряжение может приводить к различным нарушениям здоровья, предупредила врач. По её словам, могут возникать различные неприятные ощущения, головная боль, головокружение.
«У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем», — сказала Акарачкова.
Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.