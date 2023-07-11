Невролог Акарачкова: фоновый шум автомобиля может провоцировать стресс у водителя

Доктор медицинских наук невролог, президент международного общества «Стресс под контролем» Елена Акарачкова рассказала, что фоновый шум при поездке на авто может стать для водителя одним из факторов стресса.

На состояние водителя влияют не только автомобильный шум, но и мелькание предметов и света. Шум сам по себе не опасен, но в комплексе с другими обстоятельствами может истощать стрессоустойчивость, усугубляя негативное влияние нервных перегрузок на здоровье, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Нервное напряжение может приводить к различным нарушениям здоровья, предупредила врач. По её словам, могут возникать различные неприятные ощущения, головная боль, головокружение.

«У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем», — сказала Акарачкова.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.