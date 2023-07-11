Более половины работающих россиян считают себя трудоголиками

СК «Росгосстрах» провёл опрос и выяснил, что каждый пятый житель России (21%) переутомляется от работы, а 90% респондентов сталкивались с выгоранием из-за своей специальности.

Об этом сообщает Life.ru.

По результатам опроса, более половины работающих россиян (53%) называют себя трудоголиками. Интересно, что из них 39% оценивают это качество положительно, в то время как 14% считают его отрицательным.

Стало ясно, что такой образ жизни особенно характерен для сотрудников медицинской и фармацевтической сферы (80%), энергетики и добычи сырья (67%), а также маркетинга и PR (60%).

Однако ради работы некоторые пренебрегают иными важными аспектами жизни. Как выяснилось, 29% респондентов жертвуют приёмом пищи, 27% упускают возможность проводить время с семьёй и друзьями, 27% игнорируют потребность в отдыхе и развлечениях, а 20% даже пренебрегают походами к врачу.

Ранее аналитики «Авито Работа» поделились с «Радио 1» результатами исследования среди работающих россиян: на июнь 2023 года только у 39% есть сокращённый рабочий день по пятницам.