В Нижегородской области в частном доме обнаружили тела подростка и его отца
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону. По предварительной версии, смерть мужчины и мальчика произошла от удара током.
Уточняется, что по факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Иркутске обнаружено тело пропавшей полуторагодовалой девочки.