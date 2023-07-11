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В Нижегородской области в частном доме обнаружили тела подростка и его отца

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В Выксе Нижегородской области в подвале частного дома обнаружили тело 14-летнего мальчика и его 38-летнего отца.
В Нижегородской области в частном доме обнаружили тела подростка и его отца
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по региону. По предварительной версии, смерть мужчины и мальчика произошла от удара током.

Уточняется, что по факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Иркутске обнаружено тело пропавшей полуторагодовалой девочки.

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