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В Подмосковье мужчина задержан по подозрению в вымогательстве у пенсионера 16 млн рублей

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В Московской области полицейские задержали жителя Казани, подозреваемого в дистанционном мошенничестве.
В Подмосковье мужчина задержан по подозрению в вымогательстве у пенсионера 16 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня»

Злоумышленник в телефонном разговоре представился сотрудником банка и сообщил пожилому жителю области, что с его счетов пытаются похитить денежные средства. Он предложил перевести все деньги в службу безопасности кредитно-финансовой организации.

Потерпевший снял средства, а затем взял кредит на сумму 430 тыс. рублей и перевёл все деньги на счета мошенников. В общей сложности пенсионер лишился около 16 млн рублей.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.

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