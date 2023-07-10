Прокуратура утвердила обвинение в отношении курьера мошенников в Тульской области

Прокуроры утвердили обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Об этом сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на прокуратуру Привокзального района Тулы.

Уточняется, что в январе неизвестные звонили пенсионерам, проживающим в Туле, и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, а за решение вопроса просили заплатить определённую сумму.

Обвиняемый по указанию мошенников приезжал к домам пенсионеров и забирал у них деньги.

Ранее в ЦБ сообщили, что мошенники придумали новый способ обмана с приглашением россиян на «личный приём в Центробанк».

Также телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.