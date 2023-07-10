Омбудсмен Волынец допустила, что угрожавшая сыну стример из Тюмени была в состоянии опьянения

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала видео, на котором стример из Тюменской области угрожала расправой ребёнку.

«Это поведение порицаемое, и это большой стресс для ребёнка — такое услышать от родной матери. Это явно ненормально», — считает Волынец.

Она уточнила, что само видео — это уже предмет для того, чтобы правоохранительные органы дали соответствующую правовую оценку, и уже на основании этой оценки принимались меры воздействия.

«Надо установить, что произошло: может, она была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а может, у неё психическое отклонение», — добавила собеседница RT.

Ранее стало известно, что в МВД проведут проверку из-за видео с угрозами ребёнку в Тюменской области.

В сети появились кадры, на которых женщина с ником Жади кричит на ребёнка.

На видео она прогоняла 12-летнего сына из дома, обещала его «закопать и зарезать».