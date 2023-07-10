Иммунолог Продеус рассказал, что синдром Гийена-Барре эффективно поддаётся лечению

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус рассказал, что синдром Гийена-Барре эффективно поддаётся лечению при своевременном выявлении.

Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

По словам врача, синдром является не самостоятельным заболеванием, а осложнением при тяжёлых вирусных инфекциях.

«По сути, это атака собственной иммунной системы на проводящие пути нервных волокон. Когда идёт воспалительный ответ, происходит нарушение проводимости, особенно на периферических нервных окончаниях. Это серьёзное осложнение, которое может привести к параличу или смерти», — предупредил Продеус.

Как отметил эксперт, при раннем выявлении симптомов и своевременном лечении заболевание эффективно поддаётся терапии.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.