Эксперт Мкртчян рассказал, как добраться до российских курортов в обход пробок

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян рассказал, как добраться до российских курортов с комфортом.

В комментарии «Радио 1» он напомнил о заторе на Крымском мосту и оперативном решении проблемы, когда она дошла до президента России Владимира Путина.

При этом, по словам собеседника издания, пробки собираются также в районе Сочи и Анапы. Мкртчян посоветовал россиянам использовать не личный автомобиль, а ехать на поезде.

«При поездке на российские курорты на личном транспорте советую останавливаться на ночлег, например, в Воронеже или Ростове-на-Дону. При поездке в Крым можно сделать остановку на побережье Азовского моря», — сказал он.

По состоянию на утро 10 июля в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 1300 автомобилей.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

7 июля на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.