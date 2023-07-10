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Эксперт Мкртчян рассказал, как добраться до российских курортов в обход пробок

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Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств России» Алексан Мкртчян рассказал, как добраться до российских курортов с комфортом.
Эксперт Мкртчян рассказал, как добраться до российских курортов в обход пробок
  • Gettyimages.ru
  • © Beeldbewerking

В комментарии «Радио 1» он напомнил о заторе на Крымском мосту и оперативном решении проблемы, когда она дошла до президента России Владимира Путина.

При этом, по словам собеседника издания, пробки собираются также в районе Сочи и Анапы. Мкртчян посоветовал россиянам использовать не личный автомобиль, а ехать на поезде.

«При поездке на российские курорты на личном транспорте советую останавливаться на ночлег, например, в Воронеже или Ростове-на-Дону. При поездке в Крым можно сделать остановку на побережье Азовского моря», — сказал он.

По состоянию на утро 10 июля в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 1300 автомобилей.

4 июля российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

7 июля на Керченской паромной переправе заработали два больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.

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