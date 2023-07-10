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Депутат Бессараб назвала выполнимыми планы по увеличению МРОТ в два раза к 2030 году

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Член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что планы российского Министерства труда по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза являются объективно выполнимыми.
Депутат Бессараб назвала выполнимыми планы по увеличению МРОТ в два раза к 2030 году
  • Gettyimages.ru
  • © Atstock Productions

Такое мнение она выразила в беседе с «Радио 1».

«Сейчас МРОТ наконец-то смог оторваться от прожиточного минимума, что даёт определённую уверенность в том, что к 2030 году действительно он может вырасти в два раза», — сказала Бессараб.

Депутат также выразила уверенность, что такие планы являются объективно выполнимыми.

По мнению политика, к 2030 году вопрос об увеличении МРОТ в России будет решён.

«В любом случае у нас ВВП продолжает расти и меняться. Развитие экономики даёт уверенность в том, что все средства будут найдены», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что в России могут вдвое повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году.

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