В МОНИКИ установили новое оборудование для молекулярной онкологии и морфологических исследований, технику планируется использовать для проведения исследований методом ПЦР.

«Оборудование позволяет значительно сэкономить время исследования — теперь оно займёт в среднем два часа, после чего у нас на руках будет полный спектр мутаций по тому или иному гену», — цитирует заведующую референсным центром морфологической диагностики Галию Сетдикову телеканал «360».

В феврале в кировский Центр онкологии и медицинской радиологии поставили современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В медучреждение поступили новый разметочный компьютерный томограф и четыре ультрасовременных линейных ускорителя для проведения лучевой терапии.

Сайт kp.ru сообщил, что в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону начали удалять злокачественные опухоли с роботами-помощниками.