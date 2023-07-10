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В МОНИКИ установили новое оборудование для молекулярной онкологии

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В МОНИКИ установили новое оборудование для молекулярной онкологии и морфологических исследований, технику планируется использовать для проведения исследований методом ПЦР.
В МОНИКИ установили новое оборудование для молекулярной онкологии
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Оборудование позволяет значительно сэкономить время исследования — теперь оно займёт в среднем два часа, после чего у нас на руках будет полный спектр мутаций по тому или иному гену», — цитирует заведующую референсным центром морфологической диагностики Галию Сетдикову телеканал «360».

В феврале в кировский Центр онкологии и медицинской радиологии поставили современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В медучреждение поступили новый разметочный компьютерный томограф и четыре ультрасовременных линейных ускорителя для проведения лучевой терапии.

Сайт kp.ru сообщил, что в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону начали удалять злокачественные опухоли с роботами-помощниками.

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