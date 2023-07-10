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Вице-президент РСТ объяснил, могут ли туристы требовать компенсации у туроператора из-за непогоды

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что туристы могут требовать компенсации у туроператора из-за непогоды только в случае нарушений условий договора.
Вице-президент РСТ объяснил, могут ли туристы требовать компенсации у туроператора из-за непогоды
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  • © Westend61

Его слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, большинство туристов в таких случаях находят общий язык с компаниями без обращения в суд.

«Например, если из-за непогоды нет возможности вылететь или даже выехать из отеля, то вам продлят отдых и поменяют билет», — сказал он. 

Также отмечается, что массовых отмен ранее приобретённых туров из-за непогоды в Сочи и Крыму не зафиксировано.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

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