Вице-президент РСТ объяснил, могут ли туристы требовать компенсации у туроператора из-за непогоды

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что туристы могут требовать компенсации у туроператора из-за непогоды только в случае нарушений условий договора.

Его слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, большинство туристов в таких случаях находят общий язык с компаниями без обращения в суд.

«Например, если из-за непогоды нет возможности вылететь или даже выехать из отеля, то вам продлят отдых и поменяют билет», — сказал он.

Также отмечается, что массовых отмен ранее приобретённых туров из-за непогоды в Сочи и Крыму не зафиксировано.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек, что на 15% больше, чем годом ранее.