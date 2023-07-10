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Полицейские нашли пропавшую шестилетнюю девочку в Удмуртии

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Полицейские нашли в Воткинске заблудившуюся шестилетнюю девочку, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.
Полицейские нашли пропавшую шестилетнюю девочку в Удмуртии
  • РИА Новости

По данным интернет-издания «Сусанин», ребёнок пошёл гулять около 20:00 и не вернулся, родители обратились в полицию.

К пяти утра сотрудники правоохранительных органов нашли девочку на территории СНТ и передали её родителям. В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

Семью поставили на профилактический учёт.

Ранее «Радио 1» информировало, что подмосковные спасатели нашли в лесу под Серебряными Прудами заблудившегося грибника.

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