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Минниханов обсудил с главой Минпрома Таджикистана сотрудничество в области нефтехимии

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Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с главой Минпрома Таджикистана Назаром Азизом Савзали сотрудничество в области нефтехимии.
Минниханов обсудил с главой Минпрома Таджикистана сотрудничество в области нефтехимии
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом пишет «Бизнес Online».

Встреча прошла на полях выставки «Иннопром-2023».

«Руководитель Татарстана и министр обсудили сотрудничество в области нефтехимии», — сказано в материале.

Минниханов и Савзали также затронули тему взаимодействия в области медицины в части обеспечения медикаментами.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов и Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2023—2027 годы.

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