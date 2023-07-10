В объекты ЖКХ Кировской области в 2023 году инвестируют 2,8 млрд рублей

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Кировской области направят рекордный объём средств.

«Прогнозируемый объём инвестиций в объекты ЖКХ области в 2023 году составляет 2,8 млрд рублей, из которых средства областного бюджета — 380 млн рублей», — цитирует портал progorod43 зампреда правительства региона Алексея Жердева.

Он уточнил, что основной массив средств привлекается из внебюджетных источников.

«Радио 1» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе выполнен 41% работ по подготовке ЖКХ к зиме.

Губернатор поручил обратить внимание на отстающие муниципалитеты, а также продолжить подготовку инфраструктуры.