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В объекты ЖКХ Кировской области в 2023 году инвестируют 2,8 млрд рублей

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На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Кировской области направят рекордный объём средств.
В объекты ЖКХ Кировской области в 2023 году инвестируют 2,8 млрд рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Прогнозируемый объём инвестиций в объекты ЖКХ области в 2023 году составляет 2,8 млрд рублей, из которых средства областного бюджета — 380 млн рублей», —  цитирует портал progorod43 зампреда правительства региона Алексея Жердева.

Он уточнил, что основной массив средств привлекается из внебюджетных источников.

«Радио 1» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе выполнен 41% работ по подготовке ЖКХ к зиме.

Губернатор поручил обратить внимание на отстающие муниципалитеты, а также продолжить подготовку инфраструктуры.

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