Узнать больше

В России разработают первую платформу кибербезопасности автомобилей

Короткая ссылка
В России ведётся разработка первой облачной платформы кибербезопасности автомобилей, которая поможет уберечь российских автовладельцев от хакерских атак.
В России разработают первую платформу кибербезопасности автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Merton

Об этом говорится в совместном пресс-релизе ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского», пишут «Известия».

Прототип платформы представили во время международной промышленной выставки «Иннопром».

«Платформа убережёт миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесён ущерб людям и государству», ― прокомментировал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В России также планируют создать государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства.

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить