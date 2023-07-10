В России разработают первую платформу кибербезопасности автомобилей

В России ведётся разработка первой облачной платформы кибербезопасности автомобилей, которая поможет уберечь российских автовладельцев от хакерских атак.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского», пишут «Известия».

Прототип платформы представили во время международной промышленной выставки «Иннопром».

«Платформа убережёт миллионы пользователей автотранспорта от преднамеренных атак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесён ущерб людям и государству», ― прокомментировал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В России также планируют создать государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства.

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.