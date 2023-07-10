Большинство россиян назвали достаток и любовь главными критериями счастья
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Исследование показало, что материнство и карьера для женщин имеют почти одинаковое значение — в качестве главных составляющих счастья их назвали 35 и 33% респонденток соответственно.
Также для 30% женщин важна свобода, для 25% — творчество, для 18% — привлекательная внешность, ещё для 14% — дружба.
Из числа респондентов-мужчин 57% считают, что счастливой женщину делает любовь, 52% — семья, 41% — материнство, 40% — достаток.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в 60 подмосковных парках провели разнообразные мероприятия в рамках областного проекта «Семья. Лето. Парк» в День семьи, любви и верности.