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Большинство россиян назвали достаток и любовь главными критериями счастья

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Сервис SuperJob провёл исследование с целью выяснить, какие критерии россияне считают необходимыми для своего счастья и благополучия. Большинство (59%) респондентов назвали материальный достаток, ещё 57% — любовь, а 53% — семью.
Большинство россиян назвали достаток и любовь главными критериями счастья
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Исследование показало, что материнство и карьера для женщин имеют почти одинаковое значение — в качестве главных составляющих счастья их назвали 35 и 33% респонденток соответственно.

Также для 30% женщин важна свобода, для 25% — творчество, для 18% — привлекательная внешность, ещё для 14% — дружба.

Из числа респондентов-мужчин 57% считают, что счастливой женщину делает любовь, 52% — семья, 41% — материнство, 40% — достаток.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в 60 подмосковных парках провели разнообразные мероприятия в рамках областного проекта «Семья. Лето. Парк» в День семьи, любви и верности.

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