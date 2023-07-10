Большинство россиян назвали достаток и любовь главными критериями счастья

Сервис SuperJob провёл исследование с целью выяснить, какие критерии россияне считают необходимыми для своего счастья и благополучия. Большинство (59%) респондентов назвали материальный достаток, ещё 57% — любовь, а 53% — семью.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Исследование показало, что материнство и карьера для женщин имеют почти одинаковое значение — в качестве главных составляющих счастья их назвали 35 и 33% респонденток соответственно.

Также для 30% женщин важна свобода, для 25% — творчество, для 18% — привлекательная внешность, ещё для 14% — дружба.

Из числа респондентов-мужчин 57% считают, что счастливой женщину делает любовь, 52% — семья, 41% — материнство, 40% — достаток.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в 60 подмосковных парках провели разнообразные мероприятия в рамках областного проекта «Семья. Лето. Парк» в День семьи, любви и верности.