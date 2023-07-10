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В Тверской области второй этап ярмарки трудоустройства прошли 2 тыс. человек

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В Тверской области второй этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» прошли более 2 тыс. человек.
В Тверской области второй этап ярмарки трудоустройства прошли 2 тыс. человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Из них 43 взрослых человека трудоустроились, а 35 школьников нашли работу на лето.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил также, что в 2022 году количество граждан, трудоустроенных при содействии региональной службы занятости, увеличилось на 10%.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что в Кировске Муромской области по программе «Работа рядом» трудоустроились 297 подростков.

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