Кардиолог Ковалевская: боль в груди при физической нагрузке является признаком стенокардии
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«Типичная стенокардия возникает, как правило, за грудиной. Как жжение чувствуем, как распирание, как давящую боль. Может быть иррадиация. Может боль отдавать в челюсть… Может в руку отдавать, меж лопаток может быть, боль может в эпигастрии быть», — сообщила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, типичной для стенокардии является боль при физической нагрузке, в том числе повседневной.
Такая боль возникает из-за недостаточного снабжения сердца кислородом, объяснила Ковалевская.
Она напомнила, что ишемическая болезнь сердца (ИБШ) в структуре смертности занимает лидирующую позицию как в России, так и в мире.
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