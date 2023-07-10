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Кардиолог Ковалевская: боль в груди при физической нагрузке является признаком стенокардии

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Заведующая кардиологическим отделением ГКБ №52 Елена Ковалевская рассказала, что появление при усилении физической нагрузки боли в груди, которая может отдавать в челюсть, руку, спину или живот, является верным симптомом стенокардии.
Кардиолог Ковалевская: боль в груди при физической нагрузке является признаком стенокардии
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  • © Jan-Otto

«Типичная стенокардия возникает, как правило, за грудиной. Как жжение чувствуем, как распирание, как давящую боль. Может быть иррадиация. Может боль отдавать в челюсть… Может в руку отдавать, меж лопаток может быть, боль может в эпигастрии быть», — сообщила специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, типичной для стенокардии является боль при физической нагрузке, в том числе повседневной.

Такая боль возникает из-за недостаточного снабжения сердца кислородом, объяснила Ковалевская.

Она напомнила, что ишемическая болезнь сердца (ИБШ) в структуре смертности занимает лидирующую позицию как в России, так и в мире.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

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