В «Поездах здоровья» провели почти 100 тыс. медобследований в Нижегородской области
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко.
Главный врач Нижегородской областной клинической больницы Сергей Богданов сказал, что в течение первого полугодия текущего года в «Поездах здоровья» было проведено более 23,1 тыс. маммографических, свыше 11,5 тыс. флюорографических и более 9,8 тыс. электрокардиографических исследований.
«Наши специалисты также имеют возможность выполнить ультразвуковое допплерографическое исследование сосудов и дуплексное сканирование сосудов головы и шеи», — уточнил он.
Отмечается, что проект стартовал в 2018 году по инициативе губернатора региона Глеба Никитина.
Ранее, по сообщению «Радио 1», здоровье в парках в минувшие выходные проверили 400 жителей Подмосковья.