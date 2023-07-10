Сенатор Шейкин: Минцифры утвердит правила использования систем противодействия БПЛА

Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин сообщил, что в Минцифры утвердят правила использования систем противодействия БПЛА.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, одной из вероятных причин роста цен на услуги такси в Москве является проблема с GPS-навигацией. Это связано с тем, что даже частные лица начали применять системы противодействия беспилотникам, так называемые «глушилки».

Шейкин отметил, что Минцифры создало рабочую группу по разработке правил использования систем противодействия беспилотникам.

В сентябре правила будут утверждены и частные лица не смогут использовать данные системы. Это будет доступно исключительно охранным организациям, перечень которых прописан в паспорте антитеррористической защищённости.

Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что все малые ракетные корабли российского ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования.

28 июня в российском Минтрансе заявили, что процедуры организации полётов гражданских беспилотников в России с марта 2024 года будут упрощены.