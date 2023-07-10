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Пять мостов обновят в Москве в текущем году

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы по обновлению пяти столичных мостов в этом году.
Пять мостов обновят в Москве в текущем году

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Восстановительные работы проведут на пешеходном мосту Богдана Хмельницкого, а также на Бородинском, Новоарбатском, Дорогомиловском (Москва-Сити ТТК) и Шелепихинском мостах.

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков уточнил, что будут проведены масштабные работы по пескоструйной очистке и покраске сооружений. Для этих целей задействуют баржу весом 1 тыс. т с буксиром, на которой располагается площадка с автовышками и компрессорами.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проводят работы по благоустройству в формате «от дома до дома».

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