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В Подмосковье сократили список документов для получения компенсации за путёвку в детский лагерь

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Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, что теперь компенсацию за путёвку в детский лагерь можно получить при помощи всего трёх документов.
В Подмосковье сократили список документов для получения компенсации за путёвку в детский лагерь
  • Gettyimages.ru
  • © gong hangxu

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

По её словам, с 2022 года услуга полностью предоставляется в онлайн-формате, а теперь ещё и сокращён список необходимых документов.

«Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путёвками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более девяти тыс. раз», — сказала Куртяник.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что правительство Санкт-Петербурга летом текущего года оплатит полностью или частично около 120 тыс. путёвок для детей в оздоровительные лагеря.

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