Более 400 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках за прошедшие выходные

В парках Московской области за минувшие выходные проверили своё здоровье более 400 человек в рамках акции «Проверь здоровье в парке».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что более чем в 20 округах региона в субботу и воскресенье, 8 и 9 июля, работали бригады врачей.

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова уточнила, что за всё время действия акции её участниками стали свыше 3 тыс. жителей.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открылись павильоны «Здоровая Москва».