Более 400 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках за прошедшие выходные
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что более чем в 20 округах региона в субботу и воскресенье, 8 и 9 июля, работали бригады врачей.
Первый зампред правительства области Светлана Стригункова уточнила, что за всё время действия акции её участниками стали свыше 3 тыс. жителей.
Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открылись павильоны «Здоровая Москва».