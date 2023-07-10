В Нижнем Новгороде открылся V Всероссийский форум «Дигория»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
«Хочу пожелать вам успешной работы. Мы сделаем всё, чтобы поддержать ваши идеи, проекты», — отметил он.
Также Кириенко поздравил «Дигорию» с юбилеем от лица президента России Владимира Путина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского посетили более 8 тыс. человек.