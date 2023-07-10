В Нижнем Новгороде открылся V Всероссийский форум «Дигория»

В культурно-просветительском центре академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова состоялась церемония открытия V Всероссийского форума «Дигория». 100 лучших молодых учёных и практиков из разных регионов страны примут участие в форуме.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

«Хочу пожелать вам успешной работы. Мы сделаем всё, чтобы поддержать ваши идеи, проекты», — отметил он.

Также Кириенко поздравил «Дигорию» с юбилеем от лица президента России Владимира Путина.

Ранее «Радио 1» сообщало, что IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского посетили более 8 тыс. человек.