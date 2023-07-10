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Число жалоб граждан в Госжилинспекцию Подмосковья снизилось в 23 округах

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За минувшую неделю Госжилинспекция Московской области обработала 6,7 тыс. сообщений жителей, было решено 4,6 тыс. проблем.
Число жалоб граждан в Госжилинспекцию Подмосковья снизилось в 23 округах
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В инспекции отметили, что количество заявок снизилось в 23 округах: в Раменском, Мытищах, Электростали, Котельниках, Подольске и других.

За неделю жители оставили, в частности, 669 заявок на уборку подъездов, 364 — на ремонт лифтов и 307 — на восстановление освещения в домах.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

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