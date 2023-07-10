Число жалоб граждан в Госжилинспекцию Подмосковья снизилось в 23 округах
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В инспекции отметили, что количество заявок снизилось в 23 округах: в Раменском, Мытищах, Электростали, Котельниках, Подольске и других.
За неделю жители оставили, в частности, 669 заявок на уборку подъездов, 364 — на ремонт лифтов и 307 — на восстановление освещения в домах.
Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.