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Психолог Асриян: нельзя подавлять чувства ребёнка

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Старший преподаватель кафедры общепсихологических дисциплин, сотрудник социально-психологической службы здоровья ТГМУ и практикующий психолог Ольга Асриян дала советы по воспитанию детей.
Психолог Асриян: нельзя подавлять чувства ребёнка
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам специалиста, необходимо быть отзывчивым на потребности ребёнка, чтобы в будущем у подростка не было проблем с доверительным личностным общением со сверстниками.

Кроме того, чтобы избежать появления комплексов и чувства недооценённости нельзя вешать на ребёнка ярлыки или сравнивать его с другими, нужно давать содержательную обратную связь.

Также нельзя подавлять чувства, советует эксперт.

«Не рекомендую формировать очень жёсткие границы, где нет права на ошибку, потому что впоследствии уже взрослый начинает к себе относиться, как к функции», — уточнила Асриян.

Ранее психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» назвал способы борьбы с ленью.

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