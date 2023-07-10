Психолог Асриян: нельзя подавлять чувства ребёнка

Старший преподаватель кафедры общепсихологических дисциплин, сотрудник социально-психологической службы здоровья ТГМУ и практикующий психолог Ольга Асриян дала советы по воспитанию детей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам специалиста, необходимо быть отзывчивым на потребности ребёнка, чтобы в будущем у подростка не было проблем с доверительным личностным общением со сверстниками.

Кроме того, чтобы избежать появления комплексов и чувства недооценённости нельзя вешать на ребёнка ярлыки или сравнивать его с другими, нужно давать содержательную обратную связь.

Также нельзя подавлять чувства, советует эксперт.

«Не рекомендую формировать очень жёсткие границы, где нет права на ошибку, потому что впоследствии уже взрослый начинает к себе относиться, как к функции», — уточнила Асриян.

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