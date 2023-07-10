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На территории индустриального парка «Руднёво» в Москве построят авиазавод

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На территории индустриального парка «Руднёво» в Москве построят авиационный завод для создания производства комплектующих самолёта МС-21.
На территории индустриального парка «Руднёво» в Москве построят авиазавод

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Договор о строительстве подписали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, а также генеральный директор ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

Ранее, по сообщению телеканала «360», руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что на международную промышленную выставку «Иннопром» привезли свою высокотехнологичную продукцию девять компаний ОЭЗ «Технополис Москва».

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