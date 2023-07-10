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Технополис «Москва» стал лидером рейтинга ОЭЗ России по трём позициям

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что технополис «Москва» стал лидером среди прочих особых экономических зон (ОЭЗ) России по эффективности, количеству созданных рабочих мест и объёму уплаченных в госбюджет налогов.
Технополис «Москва» стал лидером рейтинга ОЭЗ России по трём позициям

Об этом информирует «Москва 24».

По его словам, успех технополису «Москва» обеспечили современная инфраструктура, комфортная общественная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности.

«По результатам отчёта Минэкономразвития России о работе особых экономических зон страны эффективность ОЭЗ «Технополис Москва» оценивается в 100%», — отметил Ефимов.

По его словам, на технополисе «Москва» за время с момента открытия создано 2095 новых рабочих мест. Кроме того, ОЭЗ уплатила в госбюджет налоги на сумму более 10,1 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый цех металлообработки и роботизированной сварки.

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