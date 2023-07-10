Технополис «Москва» стал лидером рейтинга ОЭЗ России по трём позициям

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что технополис «Москва» стал лидером среди прочих особых экономических зон (ОЭЗ) России по эффективности, количеству созданных рабочих мест и объёму уплаченных в госбюджет налогов.

Об этом информирует «Москва 24».

По его словам, успех технополису «Москва» обеспечили современная инфраструктура, комфортная общественная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности.

«По результатам отчёта Минэкономразвития России о работе особых экономических зон страны эффективность ОЭЗ «Технополис Москва» оценивается в 100%», — отметил Ефимов.

По его словам, на технополисе «Москва» за время с момента открытия создано 2095 новых рабочих мест. Кроме того, ОЭЗ уплатила в госбюджет налоги на сумму более 10,1 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый цех металлообработки и роботизированной сварки.