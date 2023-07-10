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В Подмосковье служба помощи при ДТП с апреля по июнь приняла более 32 тысяч обращений

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Служба помощи при авариях на дорогах Центра безопасности дорожного движения Московской области обработала 30 201 обращение участников ДТП, пострадавших за апрель — июнь 2023 года. В регионе работает 15 таких стационарных центров.
В Подмосковье служба помощи при ДТП с апреля по июнь приняла более 32 тысяч обращений
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

«Горячая линия и Центры помощи при ДТП стали частью созданного в регионе единого пространства помощи при дорожно-транспортных происшествиях», — уточнил он.

Утверждается, что специалисты проводят консультации по телефону круглосуточно, а также помогают очно оформлять документы ежедневно с 08:00 до 20:00 в Химках, Мытищах, Подольске и многих других городах Подмосковья.

Ранее, по сообщению газеты «Взгляд», фракция «Единая Россия» выступила с предложением ввести ограничения при управлении электросамокатами ради безопасности пешеходов.

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