В Госдуме заявили, что мелкий шрифт в кредитном договоре может стать поводом обратиться в суд
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Если условия договора прописываются, то все существенные моменты документа должны быть обозначены специально выделенным шрифтом и представлены для ознакомления», — уточнил депутат.
Если это условие было не соблюдено, то можно обратиться в суд, добавил он.
Однако предварительно у граждан есть возможность обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, резюмировал Аксаков.
Ранее НСН сообщала, что сессию «Зелёные облигации Москвы для населения» провели в рамках ПМЭФ-2023. Глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева в ходе мероприятия рассказала, что данный вид облигаций является одним из самых надёжных инструментов инвестирования для граждан.