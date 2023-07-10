В Госдуме заявили, что мелкий шрифт в кредитном договоре может стать поводом обратиться в суд

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что плохо читаемый мелкий шрифт в кредитном договоре является основанием для обращения к правозащитникам или в суд.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Если условия договора прописываются, то все существенные моменты документа должны быть обозначены специально выделенным шрифтом и представлены для ознакомления», — уточнил депутат.

Если это условие было не соблюдено, то можно обратиться в суд, добавил он.

Однако предварительно у граждан есть возможность обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, резюмировал Аксаков.

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