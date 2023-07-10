В Челябинске вынесли приговор организатору тренинга после перелома позвоночника у подростка

Суд Челябинска признал виновной директора фирмы «Опыт и молодость» Светлану Каменецких в оказании услуг с нарушением безопасности после того, как на тренинге компании 12-летний школьник сломал позвоночник.

Об этом сообщает телеканал «360».

Суд приговорил Светлану Каменецких к 1,5 года колонии общего режима, а также выплате 62,5 тыс. рублей за причинённые ущерб и моральный вред.

Отмечается, что в 2020 году во время тренинга «Проект Перезагрузка» 12-летний подросток, упав с высоты 1,5 м на спину, получил компрессионный перелом двух позвонков.

По словам матери подростка Марины, школьнику на реабилитацию понадобилось около двух лет.

Первый год ребёнок был прикован к постели, а также страдал от того, что не мог дышать в жёстком корсете.

Мать рассказала, что сейчас для поддержания мышц спины школьнику нужна постоянная физическая нагрузка, но перегружаться нельзя. По словам матери, о занятиях греко-римской борьбой пришлось забыть.

«Ни один врач не даёт никаких гарантий относительно того, как эта травма может сыграть в будущем», — отметила Марина.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Краснодаре осудят мужчину и женщину, напавших на двух школьниц в пункте выдачи заказов.