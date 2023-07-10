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Диетолог Мансурова: огурцы и баклажаны можно есть без ограничений

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила список продуктов, которые можно есть без ограничений и не набирать лишний вес.
Диетолог Мансурова: огурцы и баклажаны можно есть без ограничений
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolay Zaiarnyi

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Так, в соответствующий список вошли огурцы, шпинат, крестоцветные, авокадо, баклажан, яйца, рыба, бобовые, постные виды мяса, творог, овсянка и яблоки.

По словам Мансуровой, все эти продукты полезны для здоровья и обладают полным набором витаминов, минералов и других полезных веществ.

Например, в твороге содержится много кальция и фосфора, а по уровню сытности его можно сравнить с яйцами.

Главный детский кардиолог Минздрава Московской области, врач ультразвуковой диагностики Альфия Дроздова в эфире «Радио 1» рассказала, как родители могут помочь своим детям избежать сердечно-сосудистых патологий.

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