В Новосибирске губернатор Травников проконтролирует ремонт теплосетей
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Губернатор также поручил мэрии, горсовету и управляющим компаниям тщательно контролировать сроки, качество и организацию строительства и ремонта.
Отмечается, что этим летом власти намерены отремонтировать 79,4 км теплосетей и 132 котла. К настоящему времени уже отремонтированы 18,5 км теплосетей и 15 котлов.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в городе Можга Удмуртии отремонтируют 8 км теплосетей.