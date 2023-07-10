В Новосибирске губернатор Травников проконтролирует ремонт теплосетей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял на личный контроль исполнение СГК инвестиционной программы по обновлению теплосетей.

Об этом сообщает «Cиб.фм».

Губернатор также поручил мэрии, горсовету и управляющим компаниям тщательно контролировать сроки, качество и организацию строительства и ремонта.

Отмечается, что этим летом власти намерены отремонтировать 79,4 км теплосетей и 132 котла. К настоящему времени уже отремонтированы 18,5 км теплосетей и 15 котлов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в городе Можга Удмуртии отремонтируют 8 км теплосетей.