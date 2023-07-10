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В Новосибирске губернатор Травников проконтролирует ремонт теплосетей

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников взял на личный контроль исполнение СГК инвестиционной программы по обновлению теплосетей.
В Новосибирске губернатор Травников проконтролирует ремонт теплосетей
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Об этом сообщает «Cиб.фм».

Губернатор также поручил мэрии, горсовету и управляющим компаниям тщательно контролировать сроки, качество и организацию строительства и ремонта.

Отмечается, что этим летом власти намерены отремонтировать 79,4 км теплосетей и 132 котла. К настоящему времени уже отремонтированы 18,5 км теплосетей и 15 котлов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в городе Можга Удмуртии отремонтируют 8 км теплосетей.

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