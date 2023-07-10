Диетолог Кабанов заявил, что маргарин полезнее сливочного масла

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что маргарин считается вредным для здоровья продуктом. Однако, по его словам, он даже более полезен, чем сливочное масло.

Вред маргарина объясняется методом его производства, при котором образуются вещества, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания (трансизомеры), сообщил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Однако новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание таких веществ до безопасных 2%, тогда как в сливочном масле содержание природных трансизомеров может достигать 8%.

Таким образом, современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, которые рекомендуется ограничивать, отметил Кабанов.

Также, по его словам, маргарин, произведённый из растительных масел, «содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на уровень холестерина, являются профилактикой ряда ССЗ».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.