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Замминистра обороны Панков наградил победителей юнармейской игры «Победа»

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Заместитель министра обороны России Николай Панков на церемонии закрытия юнармейской спортивной игры «Победа» вручил награды победителям. Ими стали пять команд по десять человек из более чем тысячи юнармейцев.
Замминистра обороны Панков наградил победителей юнармейской игры «Победа»
  • © mil.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Панков также передал поздравления от министра обороны России Сергея Шойгу участникам.

В этом году участие в испытании приняли более тысячи молодых людей из 85 регионов России, включая новые регионы.

Более 400 тыс. курсантов, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций приняли участие в предварительных этапах соревнований, которые прошли на муниципальном и региональном уровнях.

Ранее газета «Взгляд» информировала, что участники «Движения первых» присоединились к акции «Семейный завтрак на траве».

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