Замминистра обороны Панков наградил победителей юнармейской игры «Победа»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Панков также передал поздравления от министра обороны России Сергея Шойгу участникам.
В этом году участие в испытании приняли более тысячи молодых людей из 85 регионов России, включая новые регионы.
Более 400 тыс. курсантов, кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций приняли участие в предварительных этапах соревнований, которые прошли на муниципальном и региональном уровнях.
Ранее газета «Взгляд» информировала, что участники «Движения первых» присоединились к акции «Семейный завтрак на траве».