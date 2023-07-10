Хирург Гогиберидзе рассказал о тенденции к пластике коленей

Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, зачем девушки делают пластические операции на коленях.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

По мнению пластического хирурга, с возрастом женщины испытывают комплексы по поводу внешнего вида коленей из-за провисаний и растянутости кожи.

Так, пациентки прибегают к пластическим операциям и делают липосакцию, чтобы добиться более привлекательной формы ног.

Ранее, как передавал сайт «Утро.ру», гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла секрет увеличения груди без помощи хирурга.