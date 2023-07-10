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Загруженность дорог Подмосковья 10 июля утром составила 3 балла

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Загруженность дорог в Московской области утром 10 июля составила 3 балла. По дорогам проехали 876 тысяч машин.
Загруженность дорог Подмосковья 10 июля утром составила 3 балла
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Затруднения движения зафиксированы на дорогах в сторону Москвы на Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Также Минтранс предупреждает об опасности высокой скорости и несоблюдения безопасной дистанции.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 700 машин.

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