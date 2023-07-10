Загруженность дорог Подмосковья 10 июля утром составила 3 балла
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Затруднения движения зафиксированы на дорогах в сторону Москвы на Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
Также Минтранс предупреждает об опасности высокой скорости и несоблюдения безопасной дистанции.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту скопилось более 700 машин.